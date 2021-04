C’est ce qu’on appelle une absence de marque. Luis Suarez, touché à la jambe gauche au début du mois d’avril, a déjà loupé deux matches de Liga, le Betis Séville (1-1) et Eibar le week-end dernier (5-0). Les Colchoneros pointent à la deuxième place en Liga, avec 70 points (à égalité avec le Real), mais bénéficient d’un match de retard : la confrontation importantissime face à Huesca ce jeudi. Toujours diminué, l’Uruguayen n’a pas été repris dans le groupe.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ?

L’ancien Barcelonais (34 ans) est l’homme le plus dangereux à l’Atletico Madrid cette saison. Ses 19 buts en Liga font de lui le quatrième goleador de la compétition, derrière Messi (23), Benzema (21) et Gerard Moreno (20). Plus impressionnant encore, cette saison Luis Suarez est impliqué dans un tiers des buts de l’Atleti (36% en comptants ses assists). Diego Simeone devra donc composer sans un joueur précieux, qui – en plus de posséder un sang-froid exceptionnel face au but – sait ruser face aux défenses adverses. Et même aux arbitres.

Quelles alternatives pour le coach argentin, en l’absence du pistolero ? Joao Felix, plus gros transfert de l’histoire du club, est indisponible. Sorti sur blessure face au Betis, il soigne sa cheville droite. Le Cholo doit compter sur Angel Correa, indéboulonnable cette saison (31 matches de Liga, 6 buts et 8 passes décisives), en général aligné avec Suarez.

Mais avec qui désormais ? Face à Eibar, le week-end dernier, l’Argentin a été associé à Marcos Llorente en pointe avec un retour au 4-4-2. Le nouveau duo offensif « d’urgence », suppléé par Yannick Carrasco à nouveau au top, a séduit : un doublé pour chacun et une étincelante victoire 5-0 qui met la pression sur le Real Madrid.

Le retour dans le groupe de Moussa Dembelé, (il est rentré 30 minutes face à Eibar) risque aussi de compliquer la vie de Diego Simeone. Quoique. Arrivé en prêt en janvier, le Français, seul neuf de formation en forme de l’effectif, n’a joué que 71 minutes pour les Rojiblancos et semble toujours en rodage. Maintenir le polyvalent Llorente, s’avère être une piste plus probable. À moins d’une nouvelle surprise du chef sur la feuille de match ce jeudi.

De retour face à l’Athletic Bilbao ?

Suarez, lui, a déjà débuté un petit sprint pour revenir le plus tôt possible. Diego Simeone espère pouvoir compter sur son meilleur buteur dès dimanche (à l’extérieur, face à l’Athletic Bilbao). L’Uruguayen a pu reprendre la course ce mardi à l’entraînement, mais à l’écart du groupe. Il pourra prochainement s'entraîner avec le reste de ses coéquipiers.