Cette plainte a entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Barcelone, a confirmé ce dernier vendredi.

La présentation mardi à la presse de ce rapport par l'actuel président Joan Laporta intervient près de quatre mois après la publication en octobre d'un premier audit ayant mis en lumière la gravité des problèmes financiers auxquels est confronté le club catalan, plombé par une dette supérieure au milliard d'euros.

La nouvelle direction du club, qui a pris les commandes du Barça en mars, épingle régulièrement la gestion de l'ex-président Josep Maria Bartomeu, très critiqué et qui a fini par démissionner sous la pression en octobre 2020.

D'après le nouveau directeur général du club, Ferran Reverter, le Barça était en "situation de faillite comptable", avec une dette de 1,35 milliard d'euros, des problèmes de trésorerie et une masse salariale énorme, lorsque M. Laporta, élu par les "socios" (supporters-actionnaires) du club, a succédé à M. Bartomeu.

"Si le club avait été une SAD (société anonyme sportive), cela aurait été un motif de dissolution", a insisté M. Reverter en présentant en octobre les résultats de l'audit financier réalisé par le cabinet Deloitte, portant sur la gestion du club depuis la saison 2018-2019.

"Gestion néfaste"

A l'époque, le directeur général du Barça avait annoncé une nouvelle "expertise", destinée à "aller plus loin". C'est celle-ci qui doit être présentée mardi.

Il s'agit "essentiellement de rechercher" de possibles irrégularités, et en cas de "découverte" d'éléments allant dans ce sens, de les "transmettre au département juridique afin qu'il prenne les mesures appropriées pour déterminer les responsabilités", avait-il expliqué.

Cette nouvelle expertise porte principalement sur la rénovation du Camp Nou et de ses environs mais aussi sur les versements aux fournisseurs ou aux intermédiaires.

Ferran Reverter avait déjà évoqué en octobre une "gestion néfaste", en estimant que les anciens dirigeants du FC Barcelone avaient "acheté des joueurs en étant déconnectés de la réalité".

"Pas d'argent" pour payer Griezmann

"Personne ne réfléchissait à savoir si on pouvait les payer. La nuit où on a recruté (Antoine) Griezmann, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'argent pour le signer, et ils ont dû demander de l'argent à un autre fonds", avait-il déclaré au sujet de ce recrutement, scellé en 2019 en échange de 120 M EUR versés à l'Atlético Madrid. L'international français est, depuis, reparti à l'Atlético.

Le directeur général du Barça avait également pointé l'existence de commissions particulièrement élevées et peu habituelles pour des intermédiaires lors de transferts de joueurs, "entre 20 et 30%, quand ils se situent d'habitude aux alentours des 5%".

Des critiques rejetées par Josep Maria Bartomeu, qui avait alors défendu son travail et imputé les pertes essuyées par le club à la crise du Covid-19. "Notre direction était très sérieuse et responsable", a déclaré au journal Mundo Deportivo celui qui a présidé le Barça entre 2014 et 2020.

Le Barça, qui a clos la saison 2020-2021 sur des pertes nettes s'élevant à 481 millions d'euros, est pris à la gorge par de graves problèmes financiers. Il espère toutefois pouvoir clôturer l'exercice 2021-2022 avec un petit bénéfice de cinq millions d'euros.

Depuis l'arrivée de Joan Laporta, qui a déjà présidé le club de 2003 à 2010, la masse salariale du Barça a été réduite à 155 millions d'euros, alors qu'elle était de 759 millions en mars 2021.

Josep Maria Bartomeu a été entendu par la justice en mars dernier dans une autre affaire, appelée "Barçagate" - une campagne présumée de calomnies sur les réseaux sociaux qui ciblaient plusieurs figures du club critiques envers sa gestion, comme Lionel Messi, le défenseur Gerard Piqué ou l'ancien entraîneur Pep Guardiola.