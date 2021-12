Les cinq derniers buts du club ont été inscrits par des jeunes, qui constituent plus que jamais le cœur du projet de Xavi.

Ils sont quinze, soit 50 % de l’effectif total, à pouvoir potentiellement encore évoluer avec les U23 du club. Les jeunes du Barça ont toujours fait partie intégrante des plans de l’équipe première. Mais la situation économique actuelle les place plus désormais que jamais sur le devant de la scène. Parfois par obligation, souvent par choix.

"Nous avons une génération très bonne et très jeune, il faut les aider à continuer pour garder ce niveau et progresser", lançait Xavi il y a six semaines à l’occasion de sa première prise de parole dans le costume de coach du FCB. Le Catalan tient déjà ses promesses. En plus des Gavi (17 ans), Pedri (19), Ansu Fati (19), Nico Gonzalez (19), Riqui Puig (22) ou Oscar Mingueza (22) déjà éclos avant son arrivée, Xavi a misé sur de nouveaux talents venus de l’équipe B.