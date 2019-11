Les téléphones du directeur sportif Hasan Salihamidzic et du président Karl-Heinz Rummenigge chauffent depuis dimanche soir et l’annonce du départ de Niko Kovac. "Les performances et les résultats de ces dernières semaines nous ont montré qu’il était nécessaire d’agir", assure le président qui a pris cette décision après la débâcle de samedi à Francfort (5-1).

Niko Kovac s’en va avec une Bundesliga, une Coupe d’Allemagne et une Supercoupe mais aussi en laissant le Bayern à une actuelle 4e place en championnat, avec 18 points sur 30. "Je pense que c’est la bonne décision pour le club", admet l’entraîneur croate. "Les résultats et la façon dont nous avons joué récemment m’ont poussé à accepter cette décision."

Pour le futur proche, la direction bavaroise se tourne vers l’entraîneur adjoint Hans-Dieter Flick, promu T1 pour les deux très importantes prochaines échéances : mercredi en Ligue des champions contre l’Olympiacos, puis samedi avec le choc face au Borussia Dortmund. Pendant ce temps, les contacts se multiplient en coulisses pour désigner le vrai successeur de Niko Kovac.

Le club souhaite se donner une semaine, soit jusqu’à la trêve internationale. Mais les premiers noms sont inévitablement déjà cités. À commencer par celui d’Erik ten Hag, l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam.

En plus d’avoir amené son équipe à un très haut niveau avec notamment une demi-finale de Ligue des champions, le Néerlandais de 49 ans connaît très bien le club puisqu’il a officié à la tête de l’équipe B durant deux saisons (2013 à 2015). Selon Sky, l’Ajax ne s’opposerait pas à un départ de son coach en cours d’aventure même si un contrat d’encore trois années les lie.

Plusieurs autres noms circulent dont trois grands entraîneurs actuellement sans club : José Mourinho, Arsène Wenger et Massimiliano Allegri. Le premier ne représente cependant pas le football attractif souhaité par le Bayern, tandis que Wenger ne serait pas une priorité. La piste de l’expérimenté Allegri, ancien coach de la Juventus, semble être la plus sérieuse des trois.

Le futur entraîneur du Bayern pourrait aussi venir d’un autre club de Bundesliga. Julian Nagelsmann, jeune coach de Leipzig (32 ans), serait à l’étude. Le profil de Ralf Rangnick (ex-Leipzig et Schalke 04) intéresserait aussi le club qui rêverait secrètement, selon RMC, d’attirer Jürgen Klopp dans les prochaines années.