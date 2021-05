11 secondes. C'est le temps qu'il aura fallu à Landry Dimata pour ouvrir le score d'une belle reprise du pied gauche ce mardi soir sur la pelouse de Ponferradina. Si ce goal est historique car c'est le 4000e de l'histoire du club en championnat, il l'est aussi de par sa vitesse: en effet c'est le goal le plus rapide de l'histoire de l'Espanyol en match officiel. Il bat le record de Borja Iglesias, qui avait lui marqué en 16 secondes face à Valladolid.

Mais Dimata ne s'est pas arrêté là, il a inscrit un deuxième but, d'une tête, à la 53e pour permettre à l'Espanyol de reprendre le large (1-3). Son 5e but de la saison en 17 rencontres.



Au final l'Espanyol s'est imposé 1-4, Dimata délivrant l'assist sur le dernier but, et continue sa course en tête de la Liga 2. Pour rappel, les "Péricos" sont assurés de remonter en Liga la saison prochaine, L'option d’achat de Dimata a automatiquement été levée suite à cette promotion.