Le FC Barcelone est souvent cité comme port d'attache futur de grands joueurs européens depuis plusieurs semaines : Haaland, Lewandowski, Lukaku ou encore Christensen sont notamment cités avec plus ou moins d'insistances. Les Catalans veulent absolument se renforcer en vue de la saison prochaine pour permettre à Xavi d'être armé pour lutter pour le titre.

Mais au vu de leurs problèmes financiers, les Blaugranas vont d'abord devoir vendre avant de pouvoir acheter. Selon Mundo Deportivo, près d'une dizaine de joueurs, sans compter les joueurs prêtés appartenant toujours au Barça, devraient quitter le navire barcelonais la saison prochaine. Parmi eux, certains dossiers seront plus simples que d'autres. Notamment celui de Neto, deuxième gardien des Blaugranas et déjà tout proche d'un départ l'hiver prochain. Il possède un contrat jusqu'en 2023 mais serait disposé à quitter le club en cas de belle offre. Le Barça ne le retiendra pas d'autant que derrière ter Stegen, les Catalans ont toujours Iñaki Peña (prêté à Galatasaray) et Arnau Tenas (gardien de l'équipe B) sous contrat et qui pourraient reprendre la place de Neto.

Autre départ probable en Catalogne, celui de Riqui Puig. Le jeune espagnol reçoit très peu de temps de jeu depuis l'arrivée de Xavi et devrait être prêté la saison prochaine pour acquérir de l'expérience, selon Mundo Deportivo. Même cas de figure pour Oscar Mingueza qui était entré dans l'équipe en début de saison avant de progressivement disparaitre sous Xavi.

© AFP

D'autres dossiers sont plus complexes. Dani Alves arrive en fin de contrat. Xavi est content de ses prestations mais le Barça ne lui aurait toujours rien proposé pour une saison supplémentaire. Les cas de Clément Lenglet, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti sont similaires. Ces trois joueurs possèdent un contrat à long terme mais ne jouent pas ou presque sous Xavi. Les deux premiers possèdent une clause de départ de 300 millions d'euros mais le club accepterait des offres bien inférieures venant d'autres clubs. Umtiti pourrait en revanche rester s'il parvient à enchaîner les matchs sans pépins physiques d'ici à la fin de la saison.

Les deux Néerlandais, Frenkie de Jong et Memphis Depay sont également cités sur la liste des départs potentiels selon Mundo Deportivo. Pour le premier cité, un transfert cet été est toute de même peu probable à moins d'une offre non-refusable pour les dirigeants. De Jong est un incontournable de Xavi et donne sa préférence au Barça. La situation de Depay est moins claire. Si le Néerlandais donne satisfaction quand il joue, sa fragilité ne plaide pas en sa faveur et le club espère peut-être le revendre pour empocher une belle somme, lui qui était arrivé gratuitement lors du dernier mercato d'été.

Ensuite, les options des joueurs prêtés ne devraient pas être levées : Adama Traoré, arrivé cet hiver de Wolverhampton et Luuk de Jong, prêté par Séville, n'ont pas assez apporté et ils ne devraient pas rester au-delà de leur prêt.

© AFP

En revanche, Sergi Roberto, qui arrive en fin de contrat, devrait prolonger rapidement. Selon Marca, les deux parties sont arrivées à un accord et il ne manque plus que la signature et l'annonce officielle pour entériner la prolongation. Le joueur devrait signer pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2023.

Si les négociations ne sont pas aussi avancées pour Ousmane Dembélé, l'optimisme est de mise de voir le Français finalement prolonger son bail. Resté au club en janvier dernier alors qu'il n'avait pas donné suite à la proposition de prolongation faite par les Blaugranas, il avait été écarté avant un retour en force depuis plusieurs mois. Les négociations entre son agent et les dirigeants du club ont repris et vont dans la bonne voie.

Pour terminer, il y a également les joueurs prêtés par le club blaugrana : Philippe Coutinho (Aston Villa), Francisco Trincao (Wolverhampton), Miralem Pjanic (Besiktas), Iñaki Peña (Galatasaray) et Alex Collado (Grenade). Tous devraient revenir au Camp Nou en fin de saison....mais pour mieux repartir, soit sous la forme d'un nouveau prêt, soit d'une vente définitive pour récolter un peu d'argent. Peña est le seul qui devrait rester en tant que doublure de ter Stegen. Prêté à l'Atlético Madrid cette saison, Antoine Griezmann devrait rester avec les Colchoneros la saison prochaine. Selon la presse espagnole, les dirigeants ont levé l'option pour une saison en prêt supplémentaire.

Plus que jamais, le mercato s'annonce agité en Catalogne.