Habitué à ne pas réussir à garder ses meilleurs éléments, le Bayer Leverkusen sait déjà que le prochain mercato ne devrait pas déroger à la règle. Mais cette fois, le club devrait bel et bien renflouer ses caisses pour plusieurs années. En effet, avec Kai Havertz et Leon Bailey, les dirigeants pourraient encaisser entre 150 et 200 millions d'euros.

Actuellement, le record de vente du club concerne Heung Min Son, qui avait migré à Tottenham pour 30 millions d'euros en 2015, suivi de Julian Brandt et ses 25 millions vers le Borussia Dormtund l'été dernier. Des records qui vont s'effacer des tablettes pour les deux joyaux actuels du club allemand...



