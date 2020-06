Qu’est-ce que Lucien Favre, le coach du Borussia Dortmund, doit être content de pouvoir à nouveau compter sur Axel Witsel ! Et on le comprend. Quand on parle de maître à jouer et de chef d’orchestre d’une équipe, voilà un costume qui sied à merveille à l’ancien Standardman.

Enfin de retour à 100 % de ses capacités, le milieu de terrain des Diables a signé son grand retour dans le onze de base du "BVB" qui accueillait le Herta Berlin, équipe en forme du moment, ce samedi après-midi. Absent depuis la reprise post-coronavirus en raison d’une petite blessure, Axel Witsel a repris sa place au milieu de l’échiquier du Borussia et il l’a fait avec classe, comme toujours.