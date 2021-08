Les temps sont durs pour les supporters d'Arsenal. Ce dimanche, les Gunners ont été battus sèchement par Chelsea lors du derby londonien (0-2). Romelu Lukaku avait notamment reçu énormément de louanges après une performance XXL. Ce transfert met également en lumière la différence abyssale qui existe entre ces deux équipes rivales. D'un côté, les Blues achètent une pointure pour 115 millions d'euros. De l'autre, les Gunners dépensent 150 millions d'euros pour des jeunes pousses qui n'ont encore rien prouvé au haut niveau.

Une politique qui a le don d'énerver Bacary Sagna. En effet, l'ancien joueur des Gunners a attaqué sèchement les choix de la direction sur RMC Sport. "Honnêtement, quand je regarde Arsenal maintenant, je sais qu'ils vont perdre la majorité du temps. Que quelque chose va se passer et que nous allons encaisser un but stupide" commence-t-il.

Selon lui, les nouveaux venus ne vont pas répondre présents dans l'immédiat. "Comment pouvez-vous dépenser 150 millions d'euros et ne faire venir que des jeunes joueurs ? C'est peut-être bon pour l'avenir, mais quelqu'un doit penser au présent." Et le présent du club n'est pas rose. Absent pour la deuxième fois d'affilée de toute compétition européenne, Arsenal a déjà perdu ses deux premiers matchs de championnat. Si une défaite contre Chelsea, le détenteur de la dernière Ligue des champions n'a rien de honteux, celle inaugurale contre Brentford (2-0) a laissé des traces.

Pourtant, Arsenal a de nouveau mis la main à la poche pour recruter cet été. 147 millions ont été dépensés avec les arrivées de Ben White (Brighton 58M€), Aaron Ramsdale (Sheffield 28M€), Martin Odegaard (35M€), Nuno Tavares (8M€) et bien évidemment Albert Sambi Lokonga (17M€). Aucun autre club n'a plus dépensé que les Gunners en Europe. Pourtant, les Londoniens semblent à des années-lumière de leurs concurrents. Arsenal achète Ben White, un bon joueur mais qui n'était pas à l'Euro? Manchester United répond en acquérant Raphaël Varane (40M€, soit 18 de moins que l'ancien de Brighton) qui a remporté la Coupe du monde et trois Ligue des champions. Un monde de différence.

"Quand je jouais, n'importe qui était ravi de rejoindre Arsenal. Maintenant nous avons perdu notre ADN" ajoute Bacary Sagna. Pour lui, il n'y a plus de joueurs emblématiques chez les Canonniers. "Dans l'effectif, il y a peut-être des joueurs de caractère. Mais ils n'ont rien gagné. Aujourd'hui, la mentalité des jeunes a changé. Vous savez comment ils sont désormais. Un joueur plus âgé va lui dire ce qu'il doit faire. Les jeunes vont répondre: 'Mais qu'as-tu gagné?' Un élément qui a remporté des titres doit à peine parler pour être écouté."

Difficile de lui donner tort. Dans le groupe, seul Willian, qui n'est plus que l'ombre de lui même depuis son transfert l'an dernier, a remporté la Premier League. Ce qui augure une nouvelle saison pourrie pour les Gunners? Réponse dans les mois à venir.