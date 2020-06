Leur première saison complète à Munich n’est pas encore achevée mais leur excellent bulletin de notes fait déjà l’unanimité au sein du jury bavarois. Alphonso Davies et Benjamin Pavard ont réussi avec brio leur examen d’entrée pour suivre les traces des grands arrières latéraux du club, Hans Pflügler, Udo Horsmann, Bixente Lizarazu, Willy Sagnol et plus récemment David Alaba, Rafinha et Philipp Lahm.

(...)