Le Français Tiemoué Bakayoko a été la cible de chants racistes entonnés par des supporters de la Lazio durant le match de championnat dimanche entre l'AC Milan, son club, et l'équipe romaine.

"A certains supporters de la Lazio et à leurs cris racistes envers moi et mon frère Franck Kessie: nous sommes forts et fiers de notre couleur de peau. J'ai toute confiance en notre club pour les identifier", a écrit le médian sur Instagram lundi.

A nouveau prêté par Chelsea, après un premier passage en 2018-2019, Bakayoko a fait sa première apparition pour Milan dimanche contre la Lazio en montant au jeu à la 61e minute à la place de Kessie. Mais, blessé, il a dû quitter la pelouse une dizaine de minutes plus tard.