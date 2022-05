Mario Balotelli n'a sans doute pas eu la carrière qui lui était destinée. Ingérable, l'Italien a progressivement disparu des radars pour finalement se retrouver dans le club d'Adama Demirspor, actuellement 9e en première division turque.

Mais malgré cela, Super Mario reste un phénomène. Il l'a encore prouvé lors de la large victoire de son équipe 7-0 face à Göztepe, lors duquel il a inscrit un quintuplé. Mais au delà, du nombre, c'est surtout un but en particulier qui a retenu l'attention.

Entré dans la surface avec le ballon, l'Italien fixe son défenseur et enchaîne six passements de jambes avant de se décaler sur la gauche. Il anticipe la sortie du gardien en réalisant un coup du foulard finissant sa course dans le petit filet opposé. Un but exceptionnel qui fait le buzz sur internet.

L'enfant terrible du foot italien a connu une belle saison en Turquie où il a inscrit 18 buts en 31 rencontres