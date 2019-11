Massimo Cellino s'est permis une sortie qui laisse songeur et perplexe. Le président de Brescia a déclaré lors d'une assemblée de Serie A ce lundi: "Qu'est-ce qu'il se passe avec Balotelli ? Il se passe qu'il est noir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Il travaille pour s'éclaircir, mais il a des difficultés" Des déclarations surréalistes et honteuses à l'encontre... de son propre joueur qui, effectivement, est souvent victime de cris racistes depuis son retour en Italie.

Brescia a voulu éteindre l'incendie via un communiqué de presse: "Le club précise qu’il s’agit évidemment d’une blague à titre de paradoxe, clairement mal comprise, déclarée dans le but de dédramatiser une exposition médiatique excessive et avec l’objectif de protéger le joueur lui-même".

Ce n'est pas la première fois que Super Mario est victime du racisme en Italie. Le 3 novembre dernier, le fantasque attaquant avait déjà voulu quitter le terrain lors d'un match à Vérone.