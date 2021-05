Pour la première fois de la saison, le Barça pouvait provisoirement prendre la tête de la Liga dans ce week-end complètement fou où les quatre premiers s’affrontent. Mais pour ça, il fallait s’imposer, au Camp Nou, face au leader : l’Atlético Madrid de Yannick Carrasco. Une rencontre marquée par de nombreuses fautes madrilènes (26) mais aussi et surtout par l’excellente prestation du Diable rouge.

En grande forme ces dernières semaines, Yannick Carrasco a été particulièrement en vue lors de ce choc en Liga. En confiance, il n’a pas hésité à slalomer entre les défenseurs catalans, lui qui s’est offert un petit record sous le maillot de l’Atlético au passage avec 16 dribbles tentés (7 réussis).

Mais finalement, malgré de nombreuses occasions, ce duel s’est terminé par un score nul et vierge qui n’arrange personne… si ce n’est le Real Madrid. En effet, les Merengues pourraient être les grands gagnants de ce week-end au sommet en Liga. En cas de succès face au FC Séville ce dimanche (21 h), les hommes de Zinedine Zidane (74 pts) pourraient passer devant le Barça (75), revenir à égalité avec les voisins de l’Atletico (77) à trois journées de la fin et s’assurer une place dans le Top 3 en éliminant le FC Séville de la course au titre.