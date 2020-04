Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, déjà ébranlé cette saison par divers scandales extra-sportifs, souhaite remanier la direction du club car "il se méfie de certains dirigeants", a affirmé ce mercredi le vice-président du club et l'une des cibles de Bartomeu, Emili Rousaud.

"Bartomeu m'a appelé et m'a dit qu'il voulait remanier la Junta (la direction), parce qu'il se méfie de certains dirigeants, notamment moi", a déclaré à la radio Cadena Ser Emili Rousaud, qui se destinait à être le représentant de la liste du président Bartomeu aux prochaines élections.

"Il m'a dit qu'il y a eu des propos qui ont filtré, que cela a dérangé les joueurs, et que moi, je remettais en question le travail de l'exécutif", a ajouté le vice-président blaugrana.

Une référence au mal-être exprimé par les joueurs, Lionel Messi en tête: leur image a été dégradée après que le club a laissé croire qu'ils étaient réticents à baisser leurs salaires pour aider le Barça à surmonter la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

"Cela nous étonne que, depuis l'intérieur du club, il y ait des gens qui veulent nous mettre sous le feu des critiques et nous mettre la pression pour faire quelque chose que, nous, nous avons toujours voulu faire", a plaidé le capitaine Lionel Messi dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, puis partagé par le reste de l'équipe.

Ce communiqué a été interprété par la direction comme un signe de mécontentement du vestiaire.

D'après le quotidien catalan Sport, en plus de Rousaud, Bartomeu aurait aussi demandé la démission de "Enrique Tombas, le trésorier du club; Silvio Elias, porte-parole et dirigeant de l'équipe réserve; et Josep Pont, chargé du secteur commercial".