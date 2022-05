Un petit Belge au stade de France. Trois semaines avant le duel en finale de Ligue des champions entre Thibaut Courtois, Eden Hazard et Divock Origi, c’est un nom encore méconnu du grand public - Norman Bassette - qui tentera de porter haut les couleurs de son pays à Paris.

Le Gaumais de 17 ans sera l’attaquant de pointe des U19 de Caen en finale de la Coupe Gambardella (NdlR : traditionnellement organisée en prélude de la finale de la Coupe de France qui opposera Nice à Nantes dans la foulée) face aux U19 de Lyon. "Je n’ai jamais joué devant autant de gens", confie Norman Bassette, avec qui nous avons un peu discuté ce vendredi pendant sa visite du stade de France avec ses coéquipiers.

"Je n’y étais jamais allé avant, sourit-il. En faisant la visite, on se rend compte de ce que ça représente. C’est extraordinaire de se dire que des stars comme Zinédine Zidane ont fait des exploits ici. Et se dire aussi que dans trois semaines, le Real Madrid et Liverpool seront ici au même endroit que moi, c’est génial. Donc si j’ai la possibilité de marquer et de ramener la coupe à Caen, ce serait incroyable."

(...)