Le feu d’artifice attendu par Lewandowski et Werner n’a pas eu lieu.

Le mano a mano tant attendu entre Robert Lewandowski et Timo Werner n’aura finalement pas tenu toutes ses promesses. 22 goals pour le premier et 20 pour le second : on pouvait légitimement s’attendre à un feu d’artifice entre les deux attaquants. Finalement, les deux numéros neuf n’auront pas fait parler la poudre…

Avant même le début du match, le directeur sportif de Leipzig, Markus Kosche, dédramatisait l’enjeu entre les deux premiers de Bundesliga : "C’est un grand match mais le vainqueur ne gagnera pas spécialement le championnat."

Au coup de sifflet final, difficile de lui donner tort.

Dominateur en première période, le Bayern n’a pas réussi à creuser l’écart avec son concurrent direct pour le titre. Les deux formations se sont rendu coup pour coup et les deux avant-centres ont chacun eu l’occasion de donner l’avantage à leur équipe. Robert Lewandowski dégainait le premier. Arrivé comme un boulet de canon au second poteau, le Polonais mettait son pied en opposition mais Dayot Upamecano, très solide ce dimanche soir, déviait le ballon in extremis en corner. Dominateur avec 71 % de possession et sept tirs à un, les Bavarois auraient pu mener au score à la mi-temps avec un brin de réussite.

Leipzig a eu le mérite de ne pas se démonter au retour des vestiaires. Les joueurs du RedBull sont revenus sur la pelouse avec d’autres intentions. En début de seconde mi-temps, Sabitzer aurait dû ouvrir le score tout comme… Timo Werner quinze minutes plus tard. Esseulé au second poteau, l’international allemand plaçait une frappe hors du cadre alors qu’il n’avait plus qu’à ajuster Manuel Neuer. La chance de Leipzig était définitivement passée.

Lucide sur sa prestation, l’attaquant du RB ne s’est pas caché en zone mixte. "Nous avons eu deux énormes occasions de remporter le match en seconde période. Dans un match comme celui-là, il faut les mettre au fond, moi y compris", a-t-il détaillé.

Quant à lui, l’entraîneur du Bayern, Hans-Dieter Flick a préféré soulever la justesse du score à la fin de cette rencontre équilibrée. "Soyons honnêtes, ce score de parité est logique", avant ensuite d’ajouter déterminé : "Il reste encore 13 journées de championnat. Gagner la Bundesliga est un challenge compliqué. Il reste treize finales à disputer et nous verrons qui finira devant."

Les jeux sont ouverts !