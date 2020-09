L’allure, avec cette coupe afro, est toujours la même. Ce sourire, rayonnant, également. Comme son aisance technique et sa manière de percuter très fort, très vite.

En passant de Manchester City à Munich, Leroy Sané n’a pas changé de style. Ses 73 minutes contre Schalke l’ont prouvé avec son but et ses deux passes décisives qui démontrent que l’international allemand, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 août 2019, a bien récupéré, lui qui n’a joué, le reste de la saison, que 11 minutes contre Burnley le 22 juin dernier et s’estime "à 80 % de ses capacités".

(...)