Ce dimanche pascal n'offre aucun répit aux Diables rouges. Lukaku, titulaire, est en grande difficulté.

Premier League

Romelu Lukaku retrouvait une place de titulaire dans le onze de Manchester United.

Cela n'a pas vraiment réussi à son équipe, et a fortiori à sa défense qui a véritablement pris l'eau de toute part. Dès la 13e minute, Richarlison parvient à tromper De Gea d'une jolie retournée depuis le petit rectangle.

Plus tard, peu avant la demi-heure, Gylfi Sigurðsson place une frappe en dehors de la surface de réparation pour faire le break.

Après la pause, Lucas Digne, d'une volée, et Théo Walcott, bien lancé en profondeur, feront grimper le score à 4-0.

Les Mancuniens n'ont eu qu'un seul tir cadré sur la partie, évidemment trop peu que pour revendiquer quoi que ce soit.





Arsenal 0 - 1 Crystal Palace

Christian Benteke ouvre le score face aux Gunners à la 17'.





Cardiff City 0 - 0 Liverpool (17h)





Bundesliga

Freiburg 0 - 1 Borussia Dortmund

Sans surprise, Axel Witsel est bien titulaire.

Après 12 minutes de jeu, le jeune Jadon Sancho ouvre la marque.

Peu après la pause, Marco Reus double la mise. Cette seconde période tourne même à la démonstration avec deux nouvelles réalisations signées Mario Götze et Paco Alcacer sur pénalty.

LaLiga

Real Madrid 0 - 0 Bilbao

Courtois n'est toujours pas repris dans le groupe de Zinedine Zidane. Bien qu'il ait repris les entraînement il y a une dizane de jour, le n° des Diables est toujours laissé sur la touche.





Ligue 1

Nantes 3 - 1 Amiens

Anthony Limbombe est titularisé sur le flanc gauche du côté nantais.

Kalifa Coulibaly met un doublé en six minutes, à la 49' et 55'. Valentin Rongier place même un troisième but quatre minutes après.

Alors que l'on croit le score acquis, Amiens s'accroche et revient. D'abord des pieds de Juan Ferney Otero à la 62' puis par Cheick Timité à la 77'.





Paris Saint-Germain 0 - 0 Monaco (21h)