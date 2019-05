Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Michy buteur

Titulaire après 3 matchs sur le banc, Michy Batshuayi a inscrit son 3e but de la saison sous les couleurs de Crystal Palace. Le Belge a doublé la mise pour les siens (1-2) à la 39e face à Cardiff City.





Leander Dendoncker offre la victoire à Wolverhampton

Leander Dendoncker a offert la victoire 1-0 à Wolverhampton contre Fulham, samedi, lors de la 37e journée du Championnat d'Angleterre de football.

Le Diable Rouge a marqué d'une volée du droit sur un centre de Doherty. C'est le deuxième but en Premier League de Dendoncker.

Denis Odoi était indisponible pour Fulham après la commotion cérébrale dont il a été victime la semaine dernière.

Wolverhampton, dont c'est la troisième victoire de rang, est septième avec 7 points. Fulham, 19e avec 26 unités, est déjà relégué.





Tottenham sans Vertonghen a fini par plier face à Bournemouth

Tottenham s'est incliné 1-0 à Bournemouth, samedi, lors de la 37e journée du Championnat d'Angleterre de football. Toby Alderweireld, titularisé, a été remplacé à la mi-temps. Jan Vertonghen ne figurait pas sur la feuille de match après le choc à la tête subi en demi-finale de la Ligue des Champions mardi.

Les affaires de Tottenham se compliquaient juste avant la pause lorsque Son était exclu pour un mauvais geste. L'entraîneur des 'Spurs' décidait de réorganiser son équipe à la pause, avec les sorties de Dier pour Wanyama et d'Alderweireld pour Foyth. Ce dernier restait moins de deux minutes sur la pelouse: à la 48e minute, il recevait le rouge pour avoir trop levé le pied sur un tacle.

A neuf, Tottenham a résisté jusque dans les derniers instants de la partie avant de plier sur un corner conclu par une tête d'Ake (90e+1).

Tottenham reste troisième de la Premier League avec 70 points, mais pourrait être dépassé par Chelsea (68) et voir Arsenal (66) et Manchester United (65) se rapprocher dans la course à la Ligue des Champions. Les quatre premiers du championnat décrochent leur ticket pour la prochaine C1.









EN ALLEMAGNE

Le Borussia Mönchengladbach a été accroché 2-2 à domicile par Hoffenheim, samedi, lors de la 32e journée du Championnat d'Allemagne de football. Thorgan Hazard a disputé l'ensemble de la rencontre pour le Borussia.

Le Borussia a dû remonter au score à deux reprises, après les buts de Kaderabek (33e) et Amiri (79e). Ginter (72e) et Drmic (84e) ont à chaque fois permis à Mönchengladbach de revenir au score.

Ce partage risque cependant de compromettre les chances de qualification du Borussia à la prochaine Ligue des Champions. Hazard et ses équipiers sont cinquièmes avec 52 points. Francfort, le quatrième, en compte deux de plus, mais joue dimanche à Leverkusen.

De plus, Gladbach a été rejoint par Wolfsburg, vainqueur 2-0 de Nuremberg. Koen Casteels, gardien des Loups, est indisponible jusqu'à la fin de la saison.









EN ECOSSE

Le Celtic est devenu champion d'Ecosse pour la 50e fois de son histoire, samedi, grâce à sa victoire 0-3 sur la pelouse d'Aberdeen lors de la 36e journée de la Premiership. C'est le 8e titre consécutif des 'Bhoys'. Blessé au genou, Dedryck Boyata ne figurait pas sur la feuille de match.

Lustig (40e), Simunovic (53e) et Edouard (89e) ont inscrit les buts du Celtic.

Avec 84 points, les 'Hoops' ne peuvent plus être rejoints par leurs rivaux des Rangers (72), qui doit encore disputer trois rencontres.

Après le départ de l'entraîneur Brendan Rodgers pour Leicester en février, Neil Lennon a effectué son retour sur le banc du Celtic. Le changement n'a pas perturbé l'équipe, qui a filé vers un 8e titre de champion consécutif. Avec son total de 50 sacres, le Celtic se rapproche de son grand rival, les Rangers, sacrés à 54 reprises avant sa faillite en 2012. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, le Celtic visera le triplé lors de la finale de la FA Cup le 25 mai contre Hearts.

Boyata, 28 ans, remporte son quatrième titre avec le Celtic, qu'il a rejoint en 2015. Il a disputé cette saison 19 rencontres (1 but) de Premiership.