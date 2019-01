Quelques expatriés étaient sur les prés ce mardi soir. Découvrez le condensé de leurs prestations.

EN ITALIE

Mertens et Naples sortis de la Coupe

Naples n'a rien pu faire face à l'AC Milan lors du premier quart de finale de la Coupe d'Italie, disputé à San Siro mardi soir. Les Milanais se sont imposés sans trembler sur le score de deux buts à zéro et sont qualifiés pour la demi-finale de la compétition. Notre compatriote, Dries Mertens, est monté au jeu à la 58e sans parvenir à faire pencher la rencontre en faveur du club napolitain.

En raison d'une première période mal négociée, Naples a couru après le score durant plus d'une heure de jeu. En effet, l'AC Milan a rapidement pris les devants via son nouvel attaquant polonais de 23 ans Krzysztof Piatek (11e, 1-0). Un score aggravé par le même homme moins de vingt minutes plus tard (27e, 0-2). Mené de deux buts au repos, l'entraîneur napolitain, Carlo Ancelotti, a ensuite fait monter au jeu Dries Mertens (58e), mais le Diable Rouge n'est pas parvenu à renverser le cours du jeu.

Grâce à ce succès, l'AC Milan se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Les hommes de Gattuso affronteront le vainqueur du match entre la Lazio de Rome et l'Inter Milan, qui sera disputé jeudi.





EN ANGLETERRE

De Bruyne, battu, peut voir Liverpool s'éloigner

Manchester City s'est fait surprendre sur la pelouse de Newcastle (2-1) lors de la 24e journée de Premier League de football, mardi soir. Mercredi, Liverpool, qui accueillera Leicester, aura donc l'occasion de reprendre un avantage de sept points sur son dauphin Manchester City.

Avec Kevin De Bruyne titulaire mais sans Vincent Kompany, blessé, les Citizens de Pep Guardiola ont rapidement pris les devants sur la pelouse de Newcastle grâce à Sergio Agüero, buteur dès la première minute de jeu (0-1). Remplacé à la 65e par Bernardo Silva, De Bruyne a vu les siens se faire rejoindre dans les 25 dernières minutes sur l'égalisation de Salomon Rondon (66e, 1-1). Ritchie a offert la victoire aux Magpies sur penalty à dix minutes du terme (80e, 2-1).

Lukaku, titulaire, partage

Titularisé pour la première fois en championnat depuis le 16 décembre dernier, Romelu Lukaku n'a pas eu la tâche aisée face à Burnley. En effet, les Clarets ont ouvert la marque à la 51e via Barnes (0-1) avant de doubler leur avantage à moins de dix minutes du terme grâce à Wood (81e, 0-2). Remplacé à la 68e, Lukaku a finalement vu les siens accrocher un point dans les toutes dernières minutes de la rencontre sur les réalisations de Pogba (sp 87e, 1-2) et de Lindelof (90+2, 2-2). Ce sont les premiers points perdus par ManU depuis l'arrivée de Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils. Il avait aligné 8 victoires consécutives (toutes compétitions confondues) depuis qu'il avait succédé à José Mourinho le 19 décembre.

Odoi et Fulham renversants

Pourtant menés de deux buts au repos à la suite des réalisations de l'attaquant de Brighton Glenn Murray (3e, 0-1 et 17e, 0-2), Fulham et Dennis Odoi ont relevé la tête dans le premier quart d'heure de la seconde période grâce aux buts de Chambers (47e, 1-2) et de Mitrovic (58e, 2-2). Les Cottagers ont ensuite validé leur quatrième succès de la saison en inscrivant deux nouveaux buts par l'entremise du Serbe Mitrovic (74e, 3-2) et de l'Argentin Vietto (79e, 4-2).

Dendoncker enchaîne

Titulaire pour la quatrième fois en cinq rencontres de Premier League, Leander Dendoncker a participé dans son intégralité au large succès 3-0 de Wolverhampton face à West Ham. Sans parvenir à faire la différence en première période, les Wolves ont déroulé durant le deuxième acte grâce aux buts consécutifs de Saiss (66e, 1-0) et Jimenez (80e, 2-0 et 86e, 3-0).

Depoître a droit à des miettes

Enfin, Huddersfield, avec Depoître durant trois minutes seulement mais sans Mbenza absent de la feuille de match, n'a pas pu éviter sa 17e défaite de la saison face à Everton. Les Toffees se sont reposés sur l'unique but de la rencontre, inscrit par Richarlison dès la 3e minute de jeu, pour reprendre leur 8e place aux dépens de Watford, qui se déplacera à Tottenham mercredi soir.