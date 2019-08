Championnats étrangers Découvrez les performances de nos Diables à l'étranger ce samedi.





ESPAGNE

Le Real Madrid rate sa première à domicile contre Valladolid

Dominateur mais imprécis, le Real Madrid a manqué sa première à domicile face à Valladolid samedi lors de la 2e journée du championnat d'Espagne de football. Karim Benzema pensait avoir délivré son équipe (82e, 1-0) mais Sergio Guardiola a arraché le partage pour les 'Albivioletas' (89e, 1-1). Les deux équipes comptent 4 points. Malgré une franche domination en première période (67 % de possession de balle), le Real a été incapable de faire la différence. Gareth Bale, James Rodriguez et Benzema ont eu une multitude d'opportunités mais ont manqué cruellement de réalisme. Les Merengues, qui ont tiré 14 fois au but, ont cadré deux envois pour aucun à Valladolid.

Après le repos, le Real a poursuivi sur sa lancée mais le rythme était un peu retombé. A peine monté au jeu (67e), le nouveau Merengue Luka Jovic a tiré sur la transversale (69e). Les visiteurs sont alors aussi passés à l'attaque, profitant du fait que le Real se dégarnissait à l'arrière. Thibaut Courtois a sorti une parade importante en repoussant des poings une frappe de Waldo (75e).

Le Real pensait avoir assuré le coup quand Benzema a ouvert la marque d'une frappe en pivot dans l'axe (82e, 1-0). Mais Guardiola a profité d'une déviation de Plano pour glisser le ballon entre les jambes de Courtois (88e, 1-1).





ITALIE

Naples s'impose à la Fiorentina (3-4) avec un premier but de Mertens

Dries Mertens, qui a joué tout le match, a inscrit le premier but de la saison de Naples samedi lors de la victoire à la Fiorentina (3-4). Le Diable Rouge a relancé son équipe, qui était menée à la marque sur un penalty transformé par Erick Pulgar (9e, 1-0). Lorenzo Insigne, qui avait servi Mertens sur le premier but (38, 1-1), a porté Naples au commandement sur penalty (43e, 1-2).

Nikola Milenkovic, sur passe de Pulgar, a égalisé pour les Florentins (52e, 2-2). José Callejon a encore redonné l'avance aux Napolitains (56e, 2-3) mais Kevin-Prince Boateng a encore bloqué l'envolée adverse (65e, 3-3). C'est alors qu'Insigne, auteur de deux buts et de deux assists, a donné la victoire aux siens (67e, 3-4). Ce match a été marqué par la montée de Franck Ribery au jeu pour la Viola à la 78e. L'ailier français est arrivé à Florence il y a trois jours après avoir évolué au Bayern Munich pendant douze saisons.





ANGLETERRE

Chelsea de justesse

La nouvelle génération a relancé Chelsea à Norwich, 2-3, permettant aux "Blues" de remporter leur première victoire de la saison, samedi lors de la 3e journée de Premier League anglaise de football.

Michy Batshuayi, dont le nom figurait pour la première fois sur la feuille d'arbitre cette saison, a assisté à l'exploit depuis le banc de touche...

Deux buts de Tammy Abraham (3e et 68e), 21 ans, plus un autre de Mason Mount (17e), 20 ans, respectivement prêtés à Aston Villa et Derby en D2 la saison passée, ont enfin fait décoller les Londoniens.

L'icône Frank Lampard n'a pas pour autant connu un après-midi tranquille derrière le banc de son équipe de coeur, avant de gagner son premier match en tant que manager des "Blues".

Chelsea a en effet peiné pour venir à bout des promus.

La défense des tenants de l'Europa League a craqué deux fois en première période, laissant les "Canaris" revenir systématiquement au score.

Nul doute que Lampard voudra vite y remédier alors que les "Blues" ont déjà encaissé sept buts en championnat, neuf en quatre matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Le meilleur buteur de la Premier League Teemu Pukki s'est d'ailleurs encore illustré avec Norwich.

L'attaquant finlandais a en effet délivré la passe décisive pour le premier but égalisateur de Todd Cantwell (6e), puis a marqué lui même son cinquième but en Premier League à la 30e.

Si une place sur le banc ne le satisfait sans doute pas, Batshuayi estimera peut-être que cette première présence sur le banc prouve qu'il fait malgré tout (un peu) partie des plans de Frank Lampard.

Il n'avait jusqu'à présent eu droit qu'à jouer en Espoirs, sans convocation pour l'équipe première.

Celle-ci ne comptait qu'un point sur six (4-0 à Manchester United et 1-1 contre Leicester City), avant de s'imposer à Norwich samedi.

Leicester City, avec Praet et Tielemans, s'impose à Sheffield

Leicester City s'est imposé à Sheffield United 1-2 samedi dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Angleterre de football. Youri Tielemans, remplacé à la 89e, et Dennis Praet, descendu à la 64e, ont participé à cette victoire. Jamie Vardy (38e, 0-1) et Harvey Barnes (70e, 1-2) ont inscrit les buts des 'Foxes', Oliver McBurnie (62e, 1-1) avait remis les deux équipes à égalité. Au classement, Leicester (5 points) occupe la 3e position et Sheffield United (4) la 9e.

Autre succès en déplacement sur le même score, celui de Crystal Palace à Manchester United (1-2). Christian Benteke est monté au jeu (75e) à la place de Jordan Ayew, l'auteur du but d'ouverture (32e, 0-1). Après que Marcus Rashford a manqué la transformation d'un penalty (70e), David James a égalisé pour les Red Devils (89e, 1-1). Ce n'était pas fini puisque Patrick van Aanholt a donné la première victoire de la saison aux Eagles (90e+3, 1-2). Au classement, ManU (5e) et Crystal Palace (10e) comptent 4 points.

Christian Kabasele a assisté du banc à la défaite de Watford face à West Ham (1-3). Mark Noble a ouvert la marque pour les Hammers (3e, 0-1) et Andre Gray a égalisé pour les Hornets (17e, 1-1). Finalement, Sébastien Haller a fait pencher la balance du côté des visiteurs en signant un doublé (64e, 73e). West Ham totalise 4 points (13e) tandis que Watford est toujours bloqué à zéro (20e).

Premier revers pour Brighton et Leandro Trossard face à Southampton (0-2). Une défaite escomptée puisque les Seagulls ont joué à dix suite à l'exclusion de Florin Andone, son attaquant roumain (30e). L'ex-Standardman Moussa Djenepo (55e) et Nathan Redmond (90e+1) ont donné ses trois premiers points à Southampton (17e). Brighton (4) est 7e.

En Écosse, Aberdeen avec Funso Ojo a partagé l'enjeu à Kilmarnock (0-0). Après 3 journées, Aberdeen possède 4 points (5e) et Kilmarnock un seul (12e).

Liverpool est la dernière équipe avec le maximum de points

Liverpool est la dernière équipe à posséder le maximum de points après la troisième journée du championnat d'Angleterre de football. Les Reds se sont imposés 3-1 face à Arsenal, qui comptait également deux victoires. Joel Matip (41e) et Mohammed Salah (49e sur penalty, 59e) ont assommé les Gunners, qui ont réduit la marque par Lucas Torreira (85e, 3-1). Divock Origi est resté sur le banc des vainqueurs. Liverpool (9 points) est premier et Arsenal (6) reste deuxième en attendant en attendant les résultats des duels Manchester City Bournemouth et Tottenham-Newcastle prévus dimanche.

En Allemagne, Schalke n'a pas fait le poids face au Bayern Munich (0-3). Titulaire, Benito Raman est sorti (51e) juste après que Robert Lewandowki a marqué son deuxième but (50e, 0-2). Auteur du but d'ouverture sur penalty (20e), l'attaquant polonais a signé un triplé (75e). Philippe Coutinho, la star brésilienne transférée cette semaine de Barcelone, a fait ses grands débuts en Bundesliga en entrant à l'heure de jeu. Avec quatre points, le "Rekordmeister" pointe provisoirement à la 4e place, derrière les trois équipes à six points, Dortmund, Fribourg et Leverkusen.





FRANCE

En France, Brest tient sa première victoire en battant Reims (1-0) après la troisième journée. Le club breton s'est imposé grâce à un but Gaëtan Charbonnier, un ancien Rémois (87e). Thomas Foket a joué tout le match avec les Champenois, qui ont essuyé leur premier premier revers et déchantent après leur succès inaugural à Marseille (0-2). Brest (5 points) est 5e et Reims (4) pointe en 7e position.





PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, Cyriel Dessers a inscrit le but du partage de Heracles contre Vitesse (80e, 1-1). Brian Linssen avait ouvert la maqreu pour l'équipe d'Arnhem (66e). Après 3 journées, Vitesse est deuxième (8 points) et Heracles (2) est 14e.