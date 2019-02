Youri Tielemans a disputé ses premières minutes en Premier League dimanche sous les couleurs de Leicester. Des débuts qui n'ont pas coïncidé avec un succès de Foxes, battus 3-1 face à Tottenham. Les Spurs, qui alignaient Jan Vertonghen dès le départ et Toby Alderweireld en fin de match, ont enchaîné un quatrième succès de rang. Avec 60 points, ils renforcent leur troisième place et restent à cinq points de Liverpool.

Présent sur la pelouse pendant toute la rencontre, Tielemans a surtout fait bonne impression en première période. Ses passes tranchantes ont libéré plus d'une fois ses équipiers, trop maladroits pour concrétiser face au but. Dépassé, Tottenham a laissé passer l'orage et s'est montré cynique juste après la demi-heure. Davinson Sanchez a ainsi donné l'avantage aux siens d'une tête plongeante (33e).

Bien dans son match, Leicester a eu l'opportunité d'égaliser à l'heure de jeu mais Jamie Vardy, à peine monté au jeu, a manqué son penalty face à Hugo Lloris (60e). Tottenham en a immédiatement profité pour donner un coup au moral aux Foxes avec une frappe croisée imparable de Christian Eriksen (63e).

L'équipe de Youri Tielemans n'a pas lâché prise et a raté une énorme opportunité avec Maddison (66e) peu avant l'entrée en jeu d'Alderweireld (71e). Leicester a fini par faire mouche à la 76e via Vardy mais son abordage final a mal tourné puisque Heung-Min Son s'est montré sans pitié en contre pour faire 3-1 et garantir la victoire aux siens (90e+1).

Leicester est 12e de Premier League avec 32 pts et reste sur un inquiétant 1 sur 15.

ECOSSE

Le Celtic Glasgow a balayé St. Johnstone 5-0 dimanche en huitième de finale de la Scottish FA Cup. L'équipe de Dedryck Boyata, titulaire au centre de la défense, a ainsi décroché son ticket pour les quarts de la compétition dont elle est double tenante du titre et détentrice du record de victoires.

Pour s'imposer, le Celtic a pu compter sur un triplé de Scott Sinclair (3e, 54e et 89e) et sur les buts de Scott Brown (9e) et James Forrest (52e).

PAYS-BAS

Sittard et ses Belges se sont imposés 4-1 face à l'Excelsior Rotterdam. Alessandro Ciranni et Marco Ospitalieri ont disputé toute la rencontre alors qu'en face Siebe Horemans est resté sur le banc. Au classement, Sittard est 9e avec 26 points. L'Excelsior est 16e et toujours relégable malgré les succès obtenus lors des deux derniers matches.

Plus tard dans l'après-midi, Kevin Begois est resté sur le banc de Groningen, vainqueur 2-1 face à Vitesse. Groningen compte 24 points et est 12e d'Eredivisie après 21 journées.