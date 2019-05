Tottenham s'est incliné 1-0 à Bournemouth, samedi, lors de la 37e journée du Championnat d'Angleterre de football. Toby Alderweireld, titularisé, a été remplacé à la mi-temps. Jan Vertonghen ne figurait pas sur la feuille de match après le choc à la tête subi en demi-finale de la Ligue des Champions mardi.

Les affaires de Tottenham se compliquaient juste avant la pause lorsque Son était exclu pour un mauvais geste. L'entraîneur des 'Spurs' décidait de réorganiser son équipe à la pause, avec les sorties de Dier pour Wanyama et d'Alderweireld pour Foyth. Ce dernier restait moins de deux minutes sur la pelouse: à la 48e minute, il recevait le rouge pour avoir trop levé le pied sur un tacle.

A neuf, Tottenham a résisté jusque dans les derniers instants de la partie avant de plier sur un corner conclu par une tête d'Ake (90e+1).

Tottenham reste troisième de la Premier League avec 70 points, mais pourrait être dépassé par Chelsea (68) et voir Arsenal (66) et Manchester United (65) se rapprocher dans la course à la Ligue des Champions. Les quatre premiers du championnat décrochent leur ticket pour la prochaine C1.

Le Celtic, sans Boyata, champion d'Ecosse pour la 50e fois de son histoire

Le Celtic est devenu champion d'Ecosse pour la 50e fois de son histoire, samedi, grâce à sa victoire 0-3 sur la pelouse d'Aberdeen lors de la 36e journée de la Premiership. C'est le 8e titre consécutif des 'Bhoys'. Blessé au genou, Dedryck Boyata ne figurait pas sur la feuille de match.

Lustig (40e), Simunovic (53e) et Edouard (89e) ont inscrit les buts du Celtic.

Avec 84 points, les 'Hoops' ne peuvent plus être rejoints par leurs rivaux des Rangers (72), qui doit encore disputer trois rencontres.

Après le départ de l'entraîneur Brendan Rodgers pour Leicester en février, Neil Lennon a effectué son retour sur le banc du Celtic. Le changement n'a pas perturbé l'équipe, qui a filé vers un 8e titre de champion consécutif. Avec son total de 50 sacres, le Celtic se rapproche de son grand rival, les Rangers, sacrés à 54 reprises avant sa faillite en 2012. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, le Celtic visera le triplé lors de la finale de la FA Cup le 25 mai contre Hearts.

Boyata, 28 ans, remporte son quatrième titre avec le Celtic, qu'il a rejoint en 2015. Il a disputé cette saison 19 rencontres (1 but) de Premiership.