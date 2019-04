Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ALLEMAGNE

Dortmund, avec Witsel buteur, craque

Le Borussia Dortmund s'est incliné 2-4 face à Schalke 04, samedi, pour le compte de la 31e journée du Championnat d'Allemagne de football. Axel Witsel a inscrit le deuxième but de son équipe, relançant brièvement le suspense en fin de rencontre.

Mario Götze a ouvert le score à la 14e minute d'une tête placée, sur une subtile passe décisive tout en toucher de Jadon Sancho, meilleur passeur européen cette saison.

Une joie de courte durée puisque Schalke a égalisé quatre minutes plus tard sur penalty, obtenu grâce à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) et transformé par Daniel Caligiuri (18e, 1-1). Le club, mal classé, a fini par prendre l'avantage en première période grâce à une tête rageuse sur corner du défenseur sénégalais Salif Sané (28e).

Dortmund a ensuite perdu pied: le meneur de jeu Marco Reus a été expulsé pour un tacle par derrière et, sur le coup franc, Caligiuri a offert le break aux siens (62e, 3-1). Dortmund a même fini à neuf, après l'expulsion de Marius Wolf (65e). La fin de match complètement folle, avec une réduction du score d'Alex Witsel (3-2, 84e) et un nouveau break par Breel Embolo (4-2, 86e), en l'espace de deux minutes, n'y a rien changé.

Dortmund, 69 points, pourrait voir le Bayern Munich, qui se déplace dimanche à Nuremberg, s'envoler à quatre longueurs alors qu'il ne reste que trois rencontres à disputer. Schalke, 30 points, quinzième, a pratiquement assuré son maintien: Stuttgart, 16e et barragiste, compte 9 unités de moins avant de recevoir Mönchengladbach en début de soirée.

Raman trouve à nouveau le chemin des filets

Benito Raman a montré la voie au Fortuna Düsseldorf, large vainqueur 4-1 du Werder Brême. L'ancien joueur de La Gantoise et du Standard a inscrit son 10e but de la saison dès la première minute de jeu. Karaman (22e), Hennings (56e) et Suttner (73e) ont marqué les autres buts de Düsseldorf, où Dodi Lukebakio est resté 71 minutes sur la pelouse. Kruse avait provisoirement égalisé sur penalty (28e).

Düsseldorf, 40 points, occupe une belle dixième place. Le Werder, 46 points, est huitième.

Mönchengladbach, avec Thorgan Hazard, battu à Stuttgart

Le Borussia Mönchengladbach, avec Thorgan Hazard aligné toute la rencontre, s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Stuttgart, samedi, lors de la 31e journée du Championnat d'Allemagne de football.

Donis a inscrit l'unique but de la rencontre à la 56e minute. Mönchengladbach se complique la tâche dans la course à la Ligue des Champions. Le Borussia est cinquième avec 51 points, trois de moins que Francfort, quatrième et actuellement dernier qualifié pour la prochaine C1. Stuttgart, 24 points, est 16e et barragiste pour le maintien avec 6 points de retard sur Schalke.





EN ITALIE

Radja Nainggolan buteur contre la Juventus

L'Inter Milan et la Juventus, déjà sacrée, se sont quittés sur un partage 1-1 samedi lors de la 34e journée du Championnat d'Italie de football. Radja Nainggolan a ouvert le score pour l'Inter.

A la 7e minute, Nainggolan a réussi une volée croisée des 25 mètres que Szczesny n'a pu que toucher.

La Juventus a égalisé peu après l'heure de jeu grâce à une frappe tendue de Cristiano Ronaldo (62e).

La Juventus, qui a assuré son huitième titre consécutif la semaine dernière, compte 88 points. L'Inter est troisième avec 62 unités.





EN ANGLETERRE

Wolverhampton s'impose à Watford, frayeur pour Denis Odoi

Wolverhampton s'est imposé 1-2 à Watford, samedi, dans le cadre de la 36e journée du Championnat d'Angleterre de football. Leander Dendoncker a disputé l'ensemble de la rencontre dans le camp victorieux. Christian Kabasele est monté à un quart d'heure de la fin pour Watford.

Diogo Jota a été le grand artisan du succès des 'Wolves'. Le Portugais a offert à Jimenez le ballon de l'ouverture du score (41e) et inscrit le but de la victoire (77e). Gray avait provisoirement égalisé (49e).

Wolverhampton, 54 points, est septième. Watford, 50 points, partage la huitième place avec Everton. Les 'Toffees' ont été tenus en échec (0-0) sur la pelouse de Crystal Palace, où Christian Benteke a joué tout le match et Michy Batshuayi est resté sur le banc. Crystal Palace, 43 points, est quatorzième.

Fulham, déjà relégué, a battu 1-0 Cardiff grâce à un but de Babel (79e). Titularisé chez les locaux, Denis Odoi a dû quitter le terrain peu avant la demi-heure. Le latéral a perdu connaissance après avoir reçu un coup de pied dans la gorge involontaire de son coéquipier Maxime Le Marchand. Odoi s'est écroulé sur la pelouse et a été évacué après une dizaine de minutes. Après la rencontre, son entraîneur Scott Parker s'est montré rassurant quant à son état.

Fulham, dont c'est la troisième victoire de suite, est avant-dernier avec 26 points. Cardiff, 31 points, est 18e et premier relégable.





Tottenham surpris par West Ham (0-1) à quatre jours de son duel face à l'Ajax

Tottenham a été surpris 0-1 par West Ham samedi pour le compte de la 36e journée de Premier League.

Michail Antonio a inscrit le seul but de la partie pour West Ham à la 67e minute.

Du côté de Tottenham, Toby Alderweireld a jouté l'entièreté de la partie alors que Jan Vertonghen n'était pas sur la feuille de match, épargné en vue du duel en demi-finale de la Ligue des Champions contre l'Ajax mardi.

Au classement, les Spurs restent campés à la 3e place avec 70 points, mais risquent de voir revenir Chelsea (67 pts), Arsenal (66 pts) et Manchester United (64 pts).