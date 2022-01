L'international français Benjamin Mendy, qui est accusé de sept viols, a été transféré d'une prison située à Liverpool de catégorie B à une prison de catégorie A se trouvant à Manchester. Elle est considérée comme "l'une des plus dures du pays" selon la presse britannique.

Détenu depuis le mois d'août dernier pour six puis sept accusations de viols à son encontre, qui auraient été commis entre octobre 2020 et août 2021, le Français Benjamin Mendy aurait été transféré juste avant les fêtes dans une autre prison selon le tabloïd anglais The Sun.

Détenu dans une prison dite de catégorie B à Liverpool, le joueur de Manchester City âgé de 27 ans se trouverait désormais dans la prison de "Strangeways", située à Manchester et qui est de catégorie A.

Le quotidien The Sun explique que ce transfert entre les deux prisons a été réalisé pour des questions de sécurité vu que l'affaire a pris un tournant médiatique juste avant les fêtes avec une nouvelle accusation. La prison de Strangeways serait alors plus adaptée et sécurisée pour protéger le Français.

Cependant, une source proche de la prison de Strangeways, également appelée HMP Manchester, a déclaré que Benjamin Mendy pourrait encore connaître des moments difficiles dans cette nouvelle prison.

"Il ne saura pas ce qui l'attend en venant d'Altcourse, qui est une prison privée. Strangeways, c'est l'une des prisons les plus dures du pays. Son autre problème sera la quantité de fans de Man United qui s'y trouvent."

Le procès de l'international français doit s'ouvrir l'été prochain. Une audience préparatoire est prévue le 24 janvier prochain.