Le festival du Real a commencé dès la 13e minute avec un but de Ferland Mendy, servi en profondeur par Luka Modric, puis Benzema a enchaîné avec un but de la tête à la 19e, avant que Rodrygo (34e) et Vinicius (45e), servis par Modric, ne creusent l'écart juste avant la mi-temps.

Vinicius a scellé la victoire des tout frais champions d'Espagne en deuxième période (68e), à la conclusion d'un superbe travail de Benzema, puis s'est offert un triplé à la 84e, fêté avec la mythique célébration de Cristiano Ronaldo.

Une démonstration qui propulse encore plus Benzema comme grandissime favori pour le Ballon d'Or, décerné en septembre ou octobre. Après avoir dépassé les légendes Carlos Santillana (290 buts) et Alfredo di Stéfano (308 buts) cette saison, "KB9" a rejoint Raul avec ce but, mais reste encore loin de Cristiano Ronaldo (451).

Son but a néanmoins déclenché les chants "Karim Balon de Oro !" ("Karim, Ballon d'Or" en espagnol) dans les gradins du Santiago-Bernabéu.

Levante, retour en Segunda

L'avant-centre international français est toutefois largement meilleur buteur de Liga avec 27 buts et 11 passes décisives en 31 matches, et est en course pour glaner son premier trophée de "Pichichi" en Espagne. Il cumule 44 buts et 14 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues en 2021-2022.

A noter également, le récital du lutin croate Luka Modric, Ballon d'Or 2018, qui a délivré trois passes décisives délicieuses du haut de ses 36 ans. Et il était encore à la base de l'action du cinquième but, pour lancer un ballon parfait en profondeur à destination de Benzema.

Pour Levante, en revanche, il s'agit d'un naufrage : les "Granotas", qui ont effectué une haie d'honneur en hommage au tout récent champion d'Espagne pour son premier match dans son stade depuis son sacre, ont clairement perdu toute motivation au fur et à mesure des buts encaissés, qui les rapprochaient inexorablement de la deuxième division.

Levante sera donc pensionnaire de Segunda la saison prochaine, pour la première fois depuis la saison 2016-2017, où ils avaient fait l'ascenseur pour remonter immédiatement en Liga.

Manita aussi pour Villarreal

Plus tôt ce jeudi, la Real Sociedad a corrigé Cadix 3-0, s'assurant ainsi son billet pour l'Europe, tandis que Villarreal a écrasé le Rayo Vallecano 5-1 à la capitale.

Le club basque, 6e avec 59 points, et le "Sous-marin jaune", 7e trois points derrière, se livreront une bataille à distance lors des deux dernières journées pour une place en Ligue Europa. L'équipe classée 7e se qualifiera pour la Ligue Europa Conférence.

Cadix, en revanche, se rapproche dangereusement de la zone rouge : deux longueurs le séparent de Majorque, premier relégable (18e, 33 pts), et la formation gaditane recevra nul autre que le Real Madrid, dimanche à 19h30 pour l'avant-dernière journée de Liga.