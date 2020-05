L'engin a été installé devant le centre d'entraînement du club stambouliote.

Petit à petit, des clubs aux quatre coins d'Europe reprennent (parfois timidement) les entraînements en prenant des mesures pour limiter un maximum la propagation du coronavirus. Si dans la plupart des clubs les mesures sont le plus souvent des entraînements par petits groupes, sans contacts, avec interdiction de cracher sur le terrain, au centre d'entraînement de Besiktas en Turquie, on s'est doté d'un outil encore plus performant.

Le club stambouliote a ainsi installé devant l'entrée de son centre d'entraînement une cabine de désinfection automatique pour les joueurs et le staff aux couleurs du club.

Samedi, un joueur et un membre du staff ont été testés positif au coronavirus.