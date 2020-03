Le joueur a été déclaré positif au coronavirus hier.

Après Daniele Rugani, Blaise Matuidi est le second joueur a être porteur du virus. Le milieu de terrain a tenu à rassurer ses fans et le monde du football. Sur Twitter, il a indiqué: "Je suis positif. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve. Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis. Je suis positif, nous allons le faire." Cette déclaration est accompagnée d'une photo de l'ancien joueur du PSG tout sourire avec un pouce levé.