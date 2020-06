Lors du dernier mercato, le Barça n'avait pas réussi à transférer d'attaquant. C'était suite à la blessure d'Ousmane Dembélé que les Catalans avaient pu bénéficier d'un joker médical pour attirer Martin Braithwaite. Cette fois, un accord existerait déjà entre le club et Lautaro Martinez, mais pas (encore) avec l'Inter.

Le transfert de Braithwaite ne semble pas suffire aux Blaugranas qui souhaitent quand même attirer un autre avant-centre. Depuis quelque temps, le club champion d'Espagne en titre a jeté son dévolu sur l'Argentin Lautaro Martinez, qui brille à l'Inter Milan aux côtés de Romelu Lukaku.

Le jeune attaquant est vu comme le remplaçant idéal de Luis Suarez en pointe. Si le Barça s'apprête à connaitre un mercato délicat par manque de budget, le club aurait déjà avancé dans le dossier Lautaro Martinez. Ce dernier serait tombé d'accord avec la direction de Barcelone, comme l'affirme un journaliste de Transfermarkt.

Les deux parties se seraient accordées sur un bail de cinq ans et un salaire de 12 millions d'euros par an.

Mais le dossier ne devrait pas se faire si facilement. Car il faut désormais que le Barça trouve un accord avec l'Inter, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les finances du club espagnol ne sont pas au beau fixe et l'Inter refuse catégoriquement de brader son attaquant.

Pierro Ausilio, directeur sportif des Milanais, a confirmé les rumeurs de transfert. "De nombreux clubs nous ont contactés pour Lautaro. Le plus déterminé est Barcelone, avec qui nous entretenons une relation amicale et cordiale. Je ne le cache pas. Et je sais que le Barça connaît parfaitement nos intentions. L'Inter ne vendra pas Lautaro. Je le répète : il y a une clause".

Une clause qui s'élève à 111 millions d'euros tout de même...