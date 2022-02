Yassine Bounou, plus connu sous le nom de Bono, n’en finit pas d’épater les footeux par ses performances. Le Marocain est considéré comme l’un des meilleurs gardiens en Europe à l’heure actuelle.

Et pour cause, Séville occupe actuellement la deuxième place de la Liga espagnole, à six points du Real de Madrid. Avec 17 buts encaissés cette saison, l’équipe entraînée par Julian Lopetegui est la meilleure défense du championnat.

Une défense à laquelle Bono, malgré son numéro 13, porte chance. Cette année, le portier âgé de 30 ans donne l’impression d’être un mur infranchissable pour les attaques adverses. Toutes compétitions confondues, Yassine Bounou a terminé avec son club la moitié des rencontres disputées sans encaisser de but. 13 clean sheets en 27 matchs, c’est une stat impressionnante.

En 2021, le Sévillan avait réussi à garder ses filets inviolés pendant 35 matches toutes compétitions confondues. En ajoutant cette année, le N.1 des Lions de l’Atlas en est à 63 matches sans encaisser de but avec le club espagnol. Selon le Diario de Sevilla, Bono fait ainsi mieux que des grands noms comme Neuer (Bayern Munich), Ederson (City), Mendy (Chelsea) ou Courtois (Real Madrid).

En Liga cette saison, le Marocain a réalisé 11 clean sheets en 20 matches. Des chiffres qui font de lui le meilleur gardien de but de la Liga. Bono est en tête du classement Zamora, qui récompense chaque année le meilleur portier de la saison dans le championnat espagnol. Avec une moyenne de 0,55 but encaissé par match (11 buts en 20 rencontres), il devance Unai Simon de l’Athletic Bilbao et sa moyenne de 0,76 but encaissé par match (16 buts en 21 rencontres) ainsi que Thibaut Courtois et sa moyenne de 0,8 but encaissé par match (20 buts en 25 rencontres).

Bono est au-dessus des autres gardiens pour l’instant en Espagne et pourrait donc bien remporter ce trophée, ce qu’aucun portier sévillan n’a achevé jusqu’ici. L'année passée, c’est Jan Oblak, le gardien de l’Atlético, qui avait été sacré en fin de saison avec une moyenne de 0,65 but encaissé par match.

Les statistiques de Bono en Liga impressionnent et mettent tout le monde d’accord à l’échelle européenne. En prenant les grands championnats du vieux continent (Angleterre, Allemagne, Italie, France et Espagne), le portier sévillan est aussi le plus efficace avec sa moyenne de 0,55 but encaissé par match. Il devance le keeper de Manchester City, Ederson Moraes, qui prend en moyenne 0,68 but par match.

Autre chiffre impressionnant: Yassine Bounou a arrêté 81% des tirs adverses cette saison dans le championnat espagnol. Seul José Sa de Wolverhampton fait mieux, avec une moyenne de 85% de tirs arrêtés. Au-delà des stats, Bono est un gardien qui réalise souvent des arrêts déterminants, et fait donc gagner des points à son équipe.

Le portier marocain affiche de l’ambition pour la suite de la saison, et la Liga, dont Séville occupe la seconde marche du classement. Il y a une semaine, le Sévillan n’hésitait pas à parler de titre au micro de 'Canal Sur Radio'. "Je suis convaincu que l'équipe va encore progresser car c'est le cas depuis plusieurs saisons. Nous sommes motivés par le défi de nous battre avec le Real pour le titre".

Bono a évoqué une équipe en pleine progression : "Le vestiaire a la mentalité pour aller plus loin. Quatrième, troisième, deuxième... Avec cette mentalité, un jour vous vous dites 'Je veux être le premier'. Nous devons être ambitieux et rivaliser à notre manière pour affronter chaque match de la meilleure façon possible, afin que la porte s'ouvre et que nous puissions dire 'pourquoi pas'."

Avant d’affronter le Betis Séville, 3e de Liga, ce week-end, Bono et le FC Séville se déplacent en Croatie ce jeudi pour la manche retour du barrage d’Europa League face au Dinamo Zagreb. À l’aller, les Espagnols s’étaient imposés sur le score de 3 buts à 1.