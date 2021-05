Bornauw sauveur du FC Cologne (VIDEO) Championnats étrangersVidéo Y. T. Avec un but de la tête à la 86e contre Schalke (1-0), Sebastiaan Bornauw a évité la relégation directe de son club, le FC Cologne.

Cologne doit maintenant jouer deux matchs de barrage contre le 3e de D2. Schalke et Brême descendent directement. Bielefeld, avec Vlap 90 minutes sur le banc, s’est sauvé grâce à un 0-2 à Stuttgart.



Et dire que c'est le premier but de la saison du Diable rouge...