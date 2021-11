"La position du club est claire depuis le début : nous nous engageons à garder notre entraîneur, Xavi, avec nous et nous ne pouvons pas lui permettre de partir en ce moment délicat de la saison", a immédiatement lancé Turki Al-Ali, le patron du club qatari.



En parallèle, Xavi a clairement fait comprendre à sa direction qu’il souhaitait s’en aller. "Je veux vraiment rentrer à la maison", a-t-il déclaré à Mundo Deportivo après le match de ce mercredi contre Al Duhail lors duquel Toby Alderweireld est sorti blessé après quelques minutes. "Le problème, c’est que j’ai un contrat. Il y a une petite clause de résiliation et ils doivent être d’accord. Mais je suis très positif. Je pense que c’est une question d’heures, peut-être de jours. Ils connaissent ma position et j’espère qu’ils trouveront un accord, car j’ai vraiment hâte d’y être et je suis très excité."