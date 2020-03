Bruno Fernandes a été récompensé de ses beaux débuts en Premier League par le titre de Joueur du mois, a annoncé la D1 anglaise de football lundi.

Le Portugais de 25 ans, arrivé fin janvier pour 55 millions en provenance du Sporting Lisbonne et déjà pierre angulaire du milieu de terrain de Manchester United, a été préféré à Marcos Alonso (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers) et Nick Pope (Burnley). Fernandes n'a pas manqué le moindre duel depuis son arrivée à Old Trafford, compilant trois goals et quatre passes décisives en neuf matchs officiels. Les Mancuniens n'ont d'ailleurs perdu aucune de ces neuf rencontres.

Il a d'ailleurs grandement participé à la très large victoire des Red Devils contre le Club Bruges en seizièmes de finale retour de l'Europa League (5-0) en marquant un but à Simon Mignolet.

Fernandes, capable de faire la différence grâce à sa technique et sa vista, a aussi participé au redressement des troupes d'Ole Gunnar Solskjaer en Premier League avec un bilan de 11/15 depuis son arrivée.

United est 5e à trois points de la quatrième place, importantissime car dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions.