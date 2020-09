Les clubs se sont mis d'accord sur cette mesure qui avait été mise en place la saison dernière lors de la reprise de la saison après l'interruption à cause du coronavirus.

Christian Seifert, le président de la DFL, a déclaré que la nouvelle saison qui débute le 18 septembre serait "la plus exigeante et la plus difficile de l'histoire du football professionnel allemand".

"L'organisation et la réalisation de cette saison sera plus difficile que la fin de la défunte saison", a-t-il ajouté.

La dernière saison de Bundesliga avait repris mi-mai à huis clos mais la situation autour du retour du public dans les stades pour la nouvelle saison reste complexe.