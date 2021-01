Exceptionnellement, les clubs allemands n’ont eu que deux semaines d’interruption.

Les mini-vacances sont déjà terminées en Bundesliga. Alors qu’ils ont bénéficié de quatre semaines de pause l’an dernier à pareille époque, les clubs allemands n’ont eu droit cette fois-ci qu’à une quinzaine de jours sans compétition. La faute évidemment à un calendrier démarré exceptionnellement tard à cause du Covid-19 et qui devra se terminer tôt à cause de l’Euro.