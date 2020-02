Le Bayern a gagné samedi à Mayence (3-1) et pris provisoirement la tête de la Bundesliga, mettant la pression sur Leipzig, mais la sensation est de nouveau venue de Dortmund, où Haaland a encore réussi un doublé.

Au classement, le champion en titre mène avec 42 points, et Leipzig (40 pts) doit impérativement gagner à 18h30 s'il veut repasser devant et conserver son fauteuil de leader. Le RB accueille Mönchengladbach, également dans la course au podium avec 38 points, dans la grosse affiche de cette 20e journée.

Dortmund s'est imposé pour sa part 5-0 contre l'Union Berlin et prend provisoirement la troisième place à trois points du Bayern.

En débauchant l'avant-centre norvégien de 19 ans du RB Salzbourg début janvier, le Borussia a décroché le gros lot: en trois matches, le jeune prodige vient de marquer sept fois, un triplé et deux doublés, le dernier samedi lors du démontage de l'Union Berlin 5-0.

Contre les promus, le phénomène qui fascine l'Allemagne a marqué aux 18e et 76e minutes. Le score était acquis lorsqu'il a laissé sa place à la 77e minute, sous les ovations du Signal Iduna Park.

"Je ne suis pas encore à 100% et je dois encore travailler, mais je suis content de mon football", a-t-il dit au micro de Sky après le match.

Le Bayern écrase tout

Depuis l'arrivée de Haaland, Dortmund a marqué cinq buts par matches (5-3, 5-1, 5-0) et semble avoir totalement oublié ses errements de l'automne.

Les dirigeants du club, qui annonçaient leur intention de jouer le titre de champion, monopolisé par le Bayern depuis 2013, ont investi très gros dans ce mercato hivernal: outre Haaland, venu pour 20 millions d'euros, ils ont recruté jeudi l'international allemand Emre Can (Juventus), d'abord en prêt mais avec un engagement d'achat pour une somme de 25 millions d'euros.

En déplacement à Mayence, le Bayern a une nouvelle fois été impressionnant: troisième victoire consécutive, pour 12 buts marqués et un seul encaissé depuis le début des matches retours en janvier. Robert Lewandowski (8e), Thomas Müller (14e) et Thiago Alcantara (26e) ont mis Mayence KO d'entrée, avant que le match ne baisse de rythme.

Lewandowski se détache légèrement au classement des buteurs, avec 22 réalisations en 20 matches. Werner, 20 buts, peut recoller s'il se montre efficace contre Mönchengladbach.

Il s'agit de la 11e victoire du Bayern en 13 matches depuis l'arrivée sur le banc de Hansi Flick, qui a succédé à Niko Kovac limogé en novembre.

Dimanche prochain, le sommet Bayern-Leipzig pourrait être un tournant du championnat, ou du moins donner une indication décisive sur les capacités des uns ou des autres à viser le titre.