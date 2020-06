Le Borussia Dortmund avait prévu une tournée en Chine et dans les pays d'Asie du Sud-Est cet été mais celle-ci a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, le club de Thorgan Hazard et Axel Witsel organisera "une tournée asiatique virtuelle" en août pour satisfaire ses fans.

Des rencontres virtuelles avec les joueurs, des entraînements en direct et éventuellement des matches amicaux font partie des activités au programme. Dortmund prévoit également des activités sur place avec des sponsors et des légendes du club, si les conditions sanitaires le permettent.

"De nombreux fans et partenaires de la région nous ont informé qu'ils veulent toujours être le plus proche possible des joueurs, surtout en ces temps très difficiles", a confié Carsten Cramer, le directeur général du club. "Nous avons donc décidé de renforcer notre communication digitale avec l'Asie, en étroite collaboration avec nos bureaux à Singapour et Shangaï."