Leipzig a battu Brême 3-0 samedi et repris provisoirement la tête de la Bundesliga, avec deux points d'avance sur Munich, qui n'aura pas le droit à l'erreur dimanche (15h30) sur le terrain du mal classé Cologne.

Dortmund, brillant vainqueur de Francfort 4-0 vendredi soir en match avancé de cette 22e journée, occupe la troisième place avec 42 points, à trois longueurs de Leipzig.

A quatre jours de son déplacement à Tottenham en Ligue des champions, le RB s'est offert une promenade de santé à domicile face au relégable Brême.

Après l'ouverture du score par l'international Lucas Klostermann (18e), l'avant-centre tchèque Patrick Schick a doublé la mise en reprenant très proprement de la tête un corner (39e).

Au retour des vestiaires, l'espoir français Nordine Mukiele (46e) a donné le coup de grâce: lancé en profondeur sur un contre, il a laissé sur place son défenseur et conclu magnifiquement d'une reprise sans contrôle face au gardien (46e).

A 3-0, les "Taureaux Rouges" ont levé le pied et géré tranquillement leur avance.

Dans les autres matches, Leverkusen s'est hissé pour quelques heures dans le top-4, qualificatif pour la Ligue des champions, en venant battre 3-2 l'Union à Berlin, à l'issue d'un match d'une haute intensité, où tout s'est joué dans les dernières minutes.

Les deux équipes étaient à égalité depuis la 22e minute (un but du jeune talent Kai Havertz pour Leverkusen avait répondu à une réalisation de Christian Gentner) lorsque Moussa Diaby, la petite perle française de 20 ans venu du Paris SG, qui met le feu dans les défenses de Bundesliga depuis qu'il a conquis sa place de titulaire en novembre, a frappé à la 83e minute (2-1).

Mais l'Union, porté par son fabuleux public du petit stade de la Alte Försterei ("La Vieille Maison Forestière") a égalisé quatre minutes plus tard par Marius Bülter. Avant que Karim Bellarabi ne donne la victoire à Leverkusen dans le temps additionnel (3-2, 90+4).

Leverkusen (40 pts) peut toutefois reculer à la 5e place dès ce samedi soir, si Mönchengladbach (39 pts) s'impose en déplacement sur le terrain du 16e et potentiel barragiste Düsseldorf (18h30). Le club de Marcus Thuram et Alassane Pléa pointe provisoirement à six unités de Leipzig, mais restera en cas de victoire plus que jamais dans la course aux premières places, avec un match en moins contre Cologne à rejouer le 11 mars.