Bayer Leverkusen va défier le Bayern Munich samedi (15h30) sans son attaquant vedette Kai Havertz. Le joueur de 20 ans souffre d'une blessure musculaire.

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font état d'un départ de Kai Havertz, liant le joueur au Real Madrid mais aussi au Bayern Munich. International, Havertz a inscrit 15 buts cette saison et est considéré comme le plus grand talent de la Bundesliga, faisant de lui un candidat automatique à un passage chez les Bavarois.

"Je pense qu'il existe plusieurs entraîneurs qui aimeraient avoir Kai Havertz dans leur équipe, moi inclus", a d'ailleurs récemment déclaré l'entraîneur du Bayern Hansi Flick.

Leverkusen, 5e mais toujours à la lutte pour la 2e place, pourrait rendre la lutte pour le titre un peu plus intéressante en cas de victoire contre le Rekordmeister. En effet, le Bayern compte sept unités de plus que son plus proche concurrent, le Borussia Dortmund, alors qu'il reste cinq journées au programme.