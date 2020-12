Christian Gross remplace Manuel Baum, limogé le 18 décembre. Huub Stevens assurait l'interim depuis. Manuel Baum avait été engagé le 30 septembre, après deux journées de championnat, afin de remplacer David Wagner mais il n'a pas réussi à redresser la situation.

Hormis un succès contre Ulm (D4) mardi au 2e tour de la Coupe d'Allemagne, Schalke n'a plus goûté aux joies de la victoire en championnat depuis le 17 janvier. Le club de la Rhür est lanterne rouge de la Bundesliga avec 4 points en 13 matches.

Les Königsblauen comptent sur Christian Gross pour mener à bien leur opération sauvetage, une mission que le Suisse avait déjà menée à bien à Stuttgart et Tottenham. Gross, champion de Suisse avec les Grasshoppers Zurich et Bâle, entraînait en Arabie Saoudite (Al-Ahli) et en Egypte (Zamalek) ces deux dernières années.