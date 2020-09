Équipe poil à gratter par excellence, les Clarets veulent confirmer leur statut de valeur sûre de la Premier League.



Burnley et Turf Moore, son stade le plus bucolique de Premier League, s’étaient promis de vivre une saison tranquille après avoir tremblé pour leur maintien un an avant. Les hommes de Sean Dyche ont fait mieux que cela.

Leur total de points, 54, vint égaler celui de l’exercice 2017/18 quand ils avaient arraché une historique septième place. Le dixième rang valide l’ancrage du club dans l’élite anglaise. Les Clarets ne se sont pas mis à rêver quand ils se sont retrouvés cinquièmes au soir de la 8e journée comme ils ne sont pas non plus affolés au moment où ils sont tombés à la quinzième place après avoir enchaîné quatre défaites de rang entre la 19e et la 23e journée.

(...)