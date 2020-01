A sa manière, Pep Guardiola a rendu hommage à un Citizen très décisif ces derniers temps.

Ces dernières semaines, Riyad Marhez joue davantage à City. Et il marque des points. Titulaire lors des trois derniers matches de championnat et lors de la rencontre de Coupe de la Ligue, l'Algérien a trouvé le chemin des filets à trois reprises, tout en réalisant trois passes décisives. De bien belles statistiques qui font de lui l'un des hommes en forme de Manchester.

Interrogé sur la forme du joueur en conférence de presse, Pep Guardiola a surpris l'assemblée d'une déclaration pour le moins étrange. "La différence pour Mahrez est qu'il joue plus de minutes car le manager est très gentil avec lui. C'est pour cette raison. Mais le niveau qu'il avait la saison dernière était bon aussi. Il aime le football, il a des qualités incroyables. Notamment sur le plan physique. Vous voyez ses jambes, c'est impossible pour lui de se blesser car il n'a pas de muscles", précise-t-il.

Avant d'ajouter: "Dans le trio de devant, il a quelque chose de spécial. J'ai toujours senti qu'il pouvait marquer des buts".

Largués en championnat, les Citizens ont repris du poil de la bête depuis la fin d'année 2019. De Bruyne and co ont gagné leurs cinq derniers matchs. Ils ont d'ailleurs regagné la deuxième place mais pointent toujours à 14 points de Liverpool, le tout en comptant un match de plus.