De retour à l’Inter, le milieu de terrain pourrait s’y réinstaller. Explications.

Une frappe puissante, déviée, mais qui fait trembler les filets. Puis, une joie toute retenue et un beau petit tacle pour terminer.

Le 26 janvier, Radja Nainggolan ne célèbre pas son but égalisateur face à l’Inter Milan, mais en profite pour allumer la direction lombarde : "J’ai le plus grand respect pour les supporters de l’Inter et mes anciens coéquipiers. Mais je trouve que j’ai été traité ici comme un joueur médiocre."