Messi ? Lewandowski ? Benzema ? Qui va remporter le Ballon d'Or ce lundi soir après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie ?

Nos confrères de Footmercato se sont penchés sur les favoris des anciennes gloires du ballon rond et force est de constater que les avis divergent.

Pour Ronaldo Nazario, le choix est vite fait. L'ancien attaquant brésilien s'est exprimé sur ses réseaux sociaux et a opté pour la régularité du capitaine madrilène. "Benzema est le meilleur attaquant du moment et il a un niveau impressionnant depuis dix ans".

D'autres noms importants misent sur l'attaquant des Bleus. "C'est tout ce que je lui souhaite par rapport à ce qu'il a réalisé cette saison avec le Real et en Equipe de France", racontait son sélectionneur, Didier Deschamps, en conférence de presse. Zinédine Zidane, qui l'a eu sous ses ordres à Madrid, est du même avis. "Il mérite de gagner ce Ballon d'Or. C'est un moment important pour lui et j'espère qu'il pourra être récompensé", racontait l'ancien capitane des Bleus sur le plateau de Téléfoot.

Pour Samuel Eto'o, il n'y a aucun doute : son ancien coéquipier décrochera un septième graal. "Ce sera toujours Messi, qui est comme un petit frère pour moi. Je l'apprécie en tant que personne et joueur. Je l'ai vu grandir et j'ai un amour particulier pour lui. Il est toujours le meilleur joueur du monde".

D'après Rio Ferdinand, légende vivante de Manchester United, c'est bien Robert Lewandowski qui mérite la récompense. "Sur ses 38 matches joués, il a planté 50 buts. Il est loin devant ! Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il marque tous les types de buts".

Enfin, Thierry Henry se montre plus nuancé dans une interview accordée à CBS Sport. Pour l'adjoint de Roberto Martinez chez les Diables, s'il se montre partial en souhaitant une victoire de son compatriote Benzema, c'est bien Messi qui soulèvera le trophée à Paris. "Il a finalement remporté la Copa America avec l'Argentine. Lewandowski aurait été élu en 2020 si ça n'avait pas été annulé. Mais on peut aussi parler de Jorginho qui a tout gagné (la Champions League avec Chelsea et l'Euro avec l'Italie, NDLR) ! "