L'ancien joueur du Real Madrid et sélectionneur de l'Espagne ne semble guère apprécier le Brésilien.

Dans une interview accordée au journal espagnol El Mundo Deportivo, Vicente Del Bosque ne s'est pas montré très tendre avec Neymar, qui se rapprocherait selon les rumeurs d'un retour en Espagne que ce soit du côté du Real Madrid ou du FC Barcelone.

C'est surtout le comportement du Brésilien qui dérange l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale espagnole : "C'est un garçon difficile. Selon moi, il n'est pas un bon exemple", a-t-il déclaré, "Sur le terrain, il essaie de tricher en simulant beaucoup."

Néanmoins Del Bosque reconnaît que le joueur du PSG est un footballeur fantastique : "Il est génial en tant que joueur. Si vous me demandez de vous donner le top 5 des meilleurs joueurs du monde, il est dedans."

Par contre, pour l'ancien du Real Madrid, le retour de Neymar est encore loin d'être acté malgré la volonté du vestiaire catalan de voir revenir le prodige brésilien: "Ce sont les clubs qui doivent décider qui signe ou non. Il ne faut pas faire attention à ce que disent les joueurs, car il y a déjà des directeurs sportifs et des secrétaires techniques sur ce genre de dossier. Il est très difficile pour un joueur de dire du mal d'un autre footballeur qui a été son partenaire. Et puis il faut aussi voir la manière avec laquelle il a quitté le Barça", a-t-il conclu.