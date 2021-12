Le Barça version Xavi ne joue pas mal, mais il éprouve toutes les peines du monde à se montrer dangereux dans la surface adverse. En quatre matches avec le nouveau coach, l’équipe n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises… dont deux penalties.

Outre un manque d’efficacité flagrant, il y a clairement un manque de talent offensif. Et le noyau paraît déséquilibré puisqu’en l’absence d’Ansu Fati, encore blessé, seul Ousmane Dembélé s’apparente à un ailier de métier. Or, dans le foot imaginé par l’ancien numéro 6 catalan, les postes occupés sur les ailes sont cruciaux.

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’insistance de l’entraîneur pour la prolongation de l’ancien Rennais, malgré ses blessures récurrentes. "C'est un joueur très important, avec un grand talent", expliquait Xavi la semaine dernière. "Pour moi, il peut être le meilleur du monde à son poste. C'est une figure clé de notre projet. Mais ça dépend de lui maintenant. Je ne parlerai pas de la question financière. J'espère qu'on trouvera un accord. Je sais qu'il veut se sentir aimé et ici, c'est le cas."

Joan Laporta a même expliqué que, pour lui, Dembele est "meilleur que Kylian Mbappé".

En Catalogne, on reconnaît que cette semaine sera décisive pour l’avenir de l'ancien joueur de Dortmund. Depuis plusieurs semaines, le club soupçonne en fait l’agent du joueur, Moussa Sissoko, de temporiser en attendant le mois de janvier pour pouvoir négocier librement avec d’autres clubs. Manchester United, Newcastle et Tottenham suivraient sa situation très attentivement et seraient prêts à lui offrir un pont d'or.

Selon Mundo Deportivo, une dernière proposition (salaire de 7,5 millions par an + bonus) sera bientôt faite à Ousmane Dembele. A prendre ou à laisser. En cas de refus, le Barça n’exclut pas d’écarter le joueur jusqu’à la fin de la saison. Et tant pis si cela se pourrait se payer cher sportivement...