Si les Reds l'emportent ce soir à Arsenal, ils reviendraient à un point des Citizens. "Le but est d'être le plus ennuyant possible", a déclaré Jürgen Klopp.

Lundi soir, le partage entre les Sky Blues et Crystal Palace a été fêté comme une victoire du côté de Liverpool. Désormais, les Reds ont leur sort entre les mains. S'ils remportent leurs dix derniers matchs, ils seront champions. Le problème est que la proposition vaut tout autant pour les hommes de Pep Guardiola. Raison pour laquelle la date du 10 avril est à marquer au fer rouge : Liverpool se déplacera à l'Etihad pour ce qui risque d'être le match décisif pour le titre. "Il nous reste neuf rencontres, mais c'est quand même mieux d'être dans notre position que dans la leur", a confié Bernardo Silva. "En plus, ils doivent encore jouer dans notre stade. Ca va être excitant."