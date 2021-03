Angel Di Maria et Marquinhos ont vécu une soirée cauchemardesque ce dimanche. Et cela, pas tant à cause de la défaite du PSG face à Nantes mais plutôt parce que les deux joueurs se sont fait cambrioler à leurs domiciles parisiens durant la rencontre.

D'ailleurs, Angel Di Maria a été sorti peu après l'heure de jeu ce dimanche. D'après ESPN, Mauricio Pochettino n'a pas fait ce choix sur base de la prestation de l'Argentin mais pour que celui-ci se rende rapidement chez lui auprès de sa famille qui avait été prise en otage durant le cambriolage. Le coach de Paris aurait été informé via Leonardo, le directeur sportif du PSG, présent en tribunes.

Dans les Yvelines, c'est la famille de Marquinhos qui a aussi été attaquée par des cambrioleurs. Là aussi, ces derniers ont trouvé des membres de la famille du joueur Brésilien dans la maison. En effet, les parents de Marquinhos se trouvaient chez lui et ont également été tenus en otage par les voleurs.

Au moment de quitter le Parc des Princes, Di Maria était d'ailleurs très inquiet pour sa famille. De son côté, Marquinhos n'a pas été remplacé par son entraineur.

Finalement, le PSG s'est incliné 1-2 contre les Nantais.