L’Italien va vivre son premier match sur le banc d’Everton en tant que manager.

Quelques jours à peine après son arrivée sur les bords de la Mersey, Carlo Ancelotti s’apprête à diriger sa première rencontre chez les Toffees. Burnley sera son cadeau d’arrivée dans ce premier jour de Boxing Day.

Remercié après une entame de saison plus que mitigée chez les Napolitains, le maître Carlo n’aura pas mis très longtemps pour se trouver un nouveau port d’attache. Pourtant annoncé avec insistance chez les Gunners juste après son limogeage, l’Italien a trouvé chaussure à son pied à 350 kilomètres de la capitale anglaise. Un choix intéressant qui pourrait permettre à Everton d’accéder enfin à ses objectifs avec l’un des meilleurs entraîneurs de la planète football.

Un projet semblable au Paris Saint-Germain ?

Il Mister n’a pas choisi la facilité. Il arrive chez les Toffees, classés juste devant la zone rouge, dans le but de redresser la barre et de participer à un projet assez "similaire" à celui de son ex-club parisien.

"J’ai dirigé des top clubs dans ma vie, mais c’est vrai qu’à Paris le projet était très intéressant et attirant. C’était nouveau et le fait de vouloir faire de Paris un grand d’Europe ne laissait personne indifférent. J’ai l’impression que c’est la même chose à Everton. J’aime les clubs qui ont de l’ambition et qui savent comment atteindre leurs objectifs. Le club veut grandir et construire une meilleure équipe. Cela fait longtemps que le club n’a rien gagné et que les supporters attendent. Cela prendra du temps mais j’espère que l’équipe pourra rapidement progresser. Je vais faire tout mon possible pour y arriver", a exprimé Carlo Ancelotti le jour du réveillon de Noël face à la presse venue en nombre.

Everton aimerait retrouver son rôle d’outsider en Premier League et graviter autour des places européennes. Avec le manager transalpin à ses côtés, la formation a misé sur l’expérience. Et au top niveau, l’expérience coûte cher. L’Italien empochera 9 millions d’euros par an pour ses services. Rien que ça.